Aneel aprova índice de reajuste negativo de 2,85% para tarifas da Ceal

SAÚDE Frota do SAMU é 100% regularizada, passando de sete para 15 viaturas operacionais

FESTIVAL McLaren Senna nas cores da Fórmula 1 é uma das atrações do festival Senna Day

ESPORTE Com problema no joelho, Borja desfalca o Palmeiras contra o CSA em Maceió

ECONOMIA Etanol sobe em 20 Estados e no DF, diz ANP; preço médio avança 5,29% no País

Enquete

De acordo com uma pesquisa levantada pelo Ibope, a aprovação ao governo do presidente Jair Bolsonaro caiu entre a população que resistiram a abraçar sua candidatura à Presidência. Você está satisfeito com o atual governo de Bolsonaro?

Sim Não Votar Resultados