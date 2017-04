Aneel anuncia redução de 9,2% na conta de luz de 4,2 milhões de endereços em SP

Os consumidores residenciais atendidos pela Companhia Paulista de Força e Luz – CPFL Paulista - terão um desconto de 9,62% na tarifa de energia elétrica a partir do próximo dia 8, segundo anunciou hoje (4) a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a Aneel, serão beneficiados usuários de 4,2 milhões unidades consumidoras em 234 municípios do estado de São Paulo, incluindo Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José do Rio Preto.

A medida é relativa ao cálculo do reajuste anual de acordo com o estabelecido no contrato de concessão em que são avaliados os custos da prestação do serviço em relação à compra de energia, a transmissão e encargos setoriais.

Desconto específico

Excepcionalmente em abril, esses consumidores terão um outro desconto, de 15,28%, referente à devolução dos valores cobrados a mais no ano passado. Neste caso, o motivo foi a inclusão indevida nas tarifas do custo da energia proveniente da termelétrica de Angra 3 , que ainda não entrou em operação.

Esse tipo de desconto também está sendo aplicado em outras distribuidoras com taxas que oscilam entre 0,95% e 19,47%. No último dia 28, a Aneel aprovou o processo extraordinário de ajuste nas tarifas de 90 distribuidoras do país, o que resultou na devolução prevista de R$ 900 milhões.

