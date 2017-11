Aneel adia decisão sobre bandeira tarifária de dezembro para segunda-feira

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta sexta-feira, 24, que a bandeira tarifária do mês de dezembro não será divulgada hoje. "A Aneel informa que, excepcionalmente, a divulgação da bandeira tarifária de dezembro será realizada na próxima segunda-feira (27/11)", diz a nota. O motivo do adiamento não foi informado.

A expectativa do setor é que seja mantido o segundo patamar da bandeira vermelha, que vigorou nas contas de luz em novembro. Com isso, os consumidores terão uma taxa extra de R$ 5,00 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos. Até outubro, a bandeira vermelha patamar 2 adicionava R$ 3,50 a cada 100 kWh.

No novo sistema, a bandeira verde continua da forma como está, sem taxa extra. Na bandeira amarela, a taxa extra é de R$ 1,00 a cada 100 kWh consumidos. No primeiro patamar da bandeira vermelha, o adicional é de R$ 3,00 a cada 100 kWh. E no segundo patamar da bandeira vermelha, a cobrança é de R$ 5,00 a cada 100 kWh. Como a metodologia está em audiência pública, os valores definitivos das bandeiras para 2018 ainda podem ser alterados.