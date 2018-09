Anbima: volume de negociações com debêntures no secundário cresce 50% até agosto

O volume de debêntures negociadas no mercado secundário cresceu 49,6% entre janeiro e agosto deste ano em relação ao mesmo período de 2017, passando de R$ 21,8 bilhões para R$ 32,7 bilhões, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima). Desse total, as debêntures incentivadas, emitidas pela lei 12.431 (debêntures de infraestrutura) passaram a representar 35,1% do negociado, alcançando R$ 11,5 bilhões. No mesmo período do ano passado, a participação delas no total negociado era de 28,3%.

Em relação ao número de operações com debêntures no mercado secundário, o avanço nos primeiros oito meses deste ano foi de 48,7%, atingindo 83,9 mil transações. A participação dos papéis incentivados passou de 77%, no mesmo intervalo do ano passado, para 82% (68,8 mil operações).

De acordo com a Anbima, a isenção fiscal para as pessoas físicas fez com que aumentasse o interesse dos investidores pelas debêntures incentivadas, o que favoreceu a pulverização desses papéis e contribuiu para o aumento da liquidez do segmento.

Apenas em agosto, o volume de debêntures negociado no mercado secundário avançou 28%, passando de R$ 166 milhões, em julho, para R$ 212 milhões. Entre as operações, o aumento foi de 5%, totalizando 535 transações no mês, das quais 433 foram com debêntures incentivadas.