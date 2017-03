Anbima: volume de fortunas sob gestão cresce 20,7% em 2016 para R$ 90,1 bi

O volume de patrimônio sob gestão cresceu 20,7% no ano passado frente a 2015 no Brasil, para R$ 90,1 bilhões, superando a expansão de 17,3% registrada no comparativo de 2015 com o ano anterior, informou a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais (Anbima).

O diretor da Anbima, Richard Ziliotto, destacou que o número de aderentes ao código (gestores) não mudou o que faz com que o crescimento seja efetivamente superior ao período anterior e reflete também aumento da base de clientes.

De acordo com os dados apresentados, houve evolução de 14,9% no número de grupos econômicos com fortunas sob gestão, para R$ 4,193 bilhões.

Ziliotto observou que a estatística da Anbima considera como grupo econômico fortunas de uma única família ou grupo e não as contabiliza por CPF.

