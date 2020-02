Anatel divulga balanço dos serviços de telecomunicações de 2019

O número de reclamações dos assinantes de serviços de telecomunicações, como telefones fixo e móvel, banda larga e TV por assinatura, apresentou, em 2019, um crescimento de 1,28%, em relação ao registrado em 2018. Os números constam de balanço divulgado ontem (10) pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Em 2019 foram 2.978.758 reclamações de consumidores desses serviços, 37,5 mil reclamações a mais do que as registradas em 2018, que somaram 2.941.240.

Segundo a agência, no balanço total, Brasil fechou o ano de 2019 com 308,6 milhões de acessos aos diferentes serviços de telecomunicações, dos quais 32,56 milhões de acessos foram do serviço debanda larga fixa, um crescimento de 4,30% no ano. O serviço também foi o que teve a maior variação no percentual de reclamações, com um crescimento de 15,68% no número de reclamações em 2019, na comparação com o apurado em 2018. No total foram registradas 580.680, quase 80 mil queixas a mais do que em 2018.

O serviço de telefonia móvel pós-paga vem na sequência com o maior número de reclamações. Em 2019, foram registradas 1.043.533 queixas, contra 973.770 em 2018, o que representa um crescimento de 7,16% no número de reclamações.

Nos demais serviços, o relatório mostra que o volume de reclamações acompanhou de perto o crescimento ou a queda no número de consumidores, o que, segundo a Anatel, sugere estabilização de reclamações após as quedas consecutivas desde 2015.

No serviço celular pré-pago foram registradas 377 mil queixas, contra 400 mil em 2018, uma redução de 5,75%. Na telefonia a redução foi ainda maior, de 10,01%, com 595 mil, contra 661 mil, em 2018. Na TV por assinatura a redução no número de reclamações foi 4,37%, com 383 mil registrados em 2018 e 366 mil em 2019.

"Questões relacionadas à cobrança e ao crédito pré-pago foram os maiores motivadores de registros: cerca de 1,24 milhão em 2019, ou 42% do total das reclamações. Reclamações envolvendo a qualidade e o funcionamento dos serviços, por outro lado, sofreram redução significativa, de quase 10% em números absolutos, ou 53 mil. Em 2019, reclamações sobre qualidade e funcionamento corresponderam a 16% das queixas registradas na Anatel, contra 18% no ano anterior", disse a empresa.

De acordo com a agência, os consumidores podem registrar reclamações contra prestadoras de telecomunicações por meio do site; do aplicativo gratuito para celulares Anatel Consumidor e da Central de Atendimento Telefônico, que atende gratuitamente de 8h às 20h nos dias úteis no número 1331.