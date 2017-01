As contribuições poderão ser enviadas em até 60 dias / Divulgação

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) colocará em consulta pública a proposta do Plano de Geral de Outorgas (PGO), do Termo de Autorização Único e do documento "Temas relevantes para alteração da legislação de telecomunicações".

O texto completo da proposta estará disponível no site da Anatel (http://sistemas.anatel.gov.br/sacp) a partir das 14 horas desta quarta-feira, 11. As contribuições poderão ser enviadas em até 60 dias.

