Anamaco: vendas de materiais de construção crescem 10% em março ante fevereiro

As vendas de materiais de construção no varejo nacional cresceram 10% em março na comparação com fevereiro. Com relação à março do ano passado, o desempenho foi 12% superior.

Os dados foram divulgados nesta segunda-feira, 3, pela Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção (Anamaco), como parte de pesquisa que entrevistou 530 lojistas entre os dias 28 a 31 de março.

De acordo com o relatório, no primeiro trimestre do ano, o setor apresenta crescimento de 4% sobre o mesmo período do ano passado. Já no acumulado dos últimos 12 meses até março, houve baixa de 5%.

"Os resultados vêm indicando que estamos iniciando uma recuperação depois de dois anos super difíceis, o que nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para retomar o crescimento", afirmou o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, em nota.

Veja Também

Comentários