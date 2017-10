Anamaco: venda de material de construção cresce 7% em setembro ante setembro/16

As vendas do varejo de material de construção registraram alta de 7% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado e ficaram estáveis na comparação com agosto deste ano, segundo pesquisa da Anamaco feita com 530 lojistas entre os dias 26 a 29 de setembro e agora divulgada.

No acumulado do ano, há alta de 4,5% nas vendas. Já nos últimos 12 meses o crescimento foi de 1%. "Tintas e revestimentos cerâmicos são as categorias que impulsionaram o setor este mês, pois houve um aumento significativo de vendas, o que indica que a família brasileira já está iniciando as reformas das casas para o final de ano", disse o presidente da Anamaco, Cláudio Conz, por meio de nota.

A pesquisa indicou ainda que 70% dos lojistas acreditam que terão um aumento no volume de vendas de 10% no mês de outubro. "O Segundo semestre do ano é sempre mais positivo para o nosso setor".

Para a entidade, a portaria que regulamenta o Cartão Reforma, assinada em setembro, somada ao Construcard, a linha de crédito oferecida pela Caixa, que está em fase de testes para que o cliente consiga contratar na própria loja, podem estimular a alta das vendas este ano. A previsão da Anamaco é que até o final de 2017 haja crescimento de 5% sobre 2016.

