Análise do Orçamento de 2018 na CMO atrasa devido a 'últimos ajustes'

O início estava previsto para as 10 horas desta quarta-feira, 13. - Foto: Assessoria / Cacá Leão (PP-BA)

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) ainda não começou a analisar o relatório final do Orçamento de 2018, pois o relator, deputado Cacá Leão (PP-BA), está fazendo os "últimos ajustes", disse o presidente da comissão, senador Dário Berger (PMDB-SC). A sessão do colegiado, que já começou com atraso de 50 minutos, está suspensa. O início estava previsto para as 10 horas desta quarta-feira, 13.

Como mostrou na terça-feira, 12, o Broadcast (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado), parlamentares fizeram uma romaria à sala do relator na CMO pedindo por mudanças na destinação de recursos. Muitos deles, inclusive o presidente da CMO, alegam que não foram atendidos como esperavam.

Até agora, foram aprovados dois relatórios do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com Indícios de Irregularidades Graves (COI), atendendo em parte a recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) para paralisar repasses de recursos do Orçamento para obras com indícios de irregularidades.

Também foi aprovada a admissibilidade de emendas ao Orçamento de 2018 feitas pelos parlamentares.