Anac reajusta tarifas dos aeroportos do Galeão e Confins

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) reajustou os tetos das tarifas dos aeroportos de Galeão (RJ) e de Confins (MG), conforme decisões publicadas no Diário Oficial da União (DOU). O aumento abrange as taxas de embarque, conexão, pouso, permanência, armazenagem e capatazia.

Com o reajuste, a taxa de embarque doméstico no Galeão custará R$ 29,41 e a do internacional, R$ 52,09.

Em Confins, essas taxas passaram para R$ 29,13 e R$ 51,58, respectivamente. As novas tarifas poderão ser praticadas pelas concessionárias daqui a 30 dias.

