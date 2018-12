Anac prorroga prazo de solicitação de esclarecimento de leilão de 12 aeroportos

Decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) publicada nesta segunda-feira, 17, no Diário Oficial da União (DOU) prorroga o prazo para a solicitação de esclarecimentos ao edital do leilão nº 01/2018, relativo à concessão dos 12 aeroportos dos três blocos aeroportuários - Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste.

O prazo para solicitação de esclarecimentos ao Edital do Leilão nº 01/2018 deverá ocorrer no período compreendido entre os dias 10 de dezembro de 2018 e 7 de janeiro de 2019, por meio de formulário eletrônico próprio disponível no sítio da Anac, ou por meio de correspondência protocolada na sede da Agência.

A previsão é que o leilão ocorra em 15 de março de 2019, com lance mínimo total de R$ 218,7 milhões (valor das outorgas iniciais).

Mais informações sobre o leilão estão disponíveis na página da Anac no seguinte endereço da internet: http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/concessoes/concessoes_em_andamento.