Anac: demanda por transporte aéreo doméstico cai 1,79% em janeiro

A demanda por transporte aéreo doméstico de passageiros registrou queda de 1,79% em janeiro de 2017 na comparação com o mesmo mês de 2016, informou nesta segunda-feira, 6, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Com o resultado, o setor aéreo brasileiro já registra 18 meses consecutivos de retração na demanda.

A oferta por transporte aéreo doméstico, por sua vez, diminuiu 3,15% em janeiro em relação ao mesmo período do ano passado, na décima sétima baixa sucessiva do indicador.

Com a oferta diminuindo num ritmo mais elevado que a demanda, a taxa de aproveitamento das aeronaves em voos domésticos operados por empresas brasileiras cresceu 1,1 ponto porcentual (p.p.) em janeiro na comparação anual, para 84,2%.

A Gol liderou o mercado doméstico em janeiro, com uma participação, medida pelo indicador de demanda RPK, de 38,6%, acima dos 31,1% de sua principal concorrente, a Latam. A Azul ficou em terceiro lugar no primeiro mês do ano, com 18% do market share, enquanto a Avianca Brasil registrou 11,8% de participação.

Passageiros e carga

As empresas aéreas nacionais transportaram um total de 8,527 milhões de passageiros pagos no mercado doméstico em janeiro, queda de 4,13% em relação ao mesmo mês de 2015. Já a carga paga transportada no mercado doméstico foi de 28,146 mil toneladas em janeiro, uma retração de 7,12% na base anual.

