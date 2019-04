Ameaça do Centrão à reforma, dólar e leilão do Tesouro pressionam juros

Os juros futuros exibem alta nesta quinta-feira, 11, pressionados pelo dólar forte, o leilão de LTN e NTN-F do Tesouro (11h00) e a liquidez ainda fraca, em dia de agenda doméstica de indicadores esvaziada.

Há uma postura mais defensiva após a mobilização do Centrão visando obstruir a votação da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara.

A estratégia passa por votar o texto do Orçamento impositivo antes de apreciar a reforma. Se esse script não for seguido, os líderes do Centrão prometem obstruir a votação e tendem a ter o apoio dos deputados de oposição. Assim, não se apreciaria nenhum dos dois temas.

Às 9h39, o contrato de Depósito Interfinancdeiro para janeiro de 2021 estava em 7,10%, ante 7,06% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 estava em 8,76%, de 8,67% no ajuste de ontem. No câmbio, o dólar à vista subia 0,52%, aos R$ 3,8438. O dólar futuro para maio subia 0,48%, aos R$ 3,8490.