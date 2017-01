Ambulantes têm até 30 dias para regularizar documentação e trabalhar nos terminais

A Prefeitura de Campo Grande publicou no Diogrande desta segunda-feira (30), conforme edital 02/2016, a relação com os nomes dos vendedores ambulantes sorteados no último dia 23 de janeiro e que poderão exercer suas atividades nos terminais de transbordo da Capital.

Os contemplados deverão apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar desta publicação, o comprovante de cadastro na Secretaria da Fazenda Municipal, localizada na Central de Atendimento do Cidadão, na rua Candido Mariano, 2655. Eles terão que regularizar a documentação, voltar à Agetran e efetivar o cadastro, pegar a carteira e começar a trabalhar de forma regularizada.

Os vendedores Ambulantes têm até 30 dias para entregar a documentação. Passado este prazo, serão chamados os suplentes que foram sorteados hoje.

Os ambulantes que não foram contemplados no horário e terminal no qual se inscreveram terão uma nova oportunidade. Eles poderão concorrer a uma vaga e horário em outro terminal disponível. Após as inscrições e efetivação dos ambulantes sorteados, será aberto outro edital com as inscrições para os próximos 30 dias.

