Ambulantes na Esplanada dos Ministérios torcem por mobilização forte

Em dia de greve geral contra as reformas do governo Michel Temer, um grupo em Brasília apostou na força dos protestos: os ambulantes. Com uma marcha de manifestantes marcada para a hora do almoço na Esplanada dos Ministérios, é grande a movimentação de vendedores de espetinhos, pipoca, sanduíches, salgados, bebidas e sorvetes. Também há vendedores de camisetas e chapéus para enfrentar o sol forte do cerrado.

"Ainda está fraco" avaliou a ambulante Patrícia Duarte, que trouxe 200 espetinhos, vendidos a R$ 5,00 cada. "Até chegar ao Congresso, espero vender tudo". O vendedor de chapéus Renivan Garcia Dutra está animado. "Pra mim, não tem greve. Vim tentar ganhar algum dinheiro".

Perto do fim da manhã, os manifestantes que estão na Esplanada iniciaram a caminhada, desde a Biblioteca Nacional, rumo ao Congresso Nacional.

Veja Também

Comentários