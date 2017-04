Alumínio dos EUA foi prejudicado por comércio exterior injusto, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou um memorando nesta quinta-feira para instituir uma força-tarefa que avaliará as importações de alumínio do país, o que pode resultar em tarifas ou outras restrições ao comércio do metal. No evento na Casa Branca, Trump afirmou que a pressão sobre o setor de alumínio dos EUA "deve acabar". Segundo ele, o setor foi "brutalmente prejudicado por comércio exterior injusto".

Trump disse que a força-tarefa avaliará que formas de tarifa podem vir a ser adotadas sobre as importações de alumínio, caso sejam constatadas injustiças.

