Alto grau de incerteza no exterior pode dificultar desinflação, aponta ata

Os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central registraram, na ata de seu último encontro, que o grau de incerteza no cenário externo pode dificultar o processo de desinflação no Brasil.

Ao avaliar o ambiente internacional, o colegiado afirmou em diferentes pontos do documento que o cenário ainda é "bastante incerto" em função de possíveis mudanças na política econômica dos EUA. Essas incertezas também estão associadas, na visão do Copom, "à sustentabilidade do crescimento da economia global, à manutenção dos preços atuais das commodities e aos rumos da economia chinesa".

Por outro lado, os diretores do BC defendem que a economia brasileira está, atualmente, mais preparada para enfrentar um cenário externo adverso. "A economia brasileira apresenta hoje uma maior capacidade de absorver eventual revés no cenário internacional, devido ao progresso no processo desinflacionário e na ancoragem das expectativas", registrou a ata em seu parágrafo 14.

Para o Copom, a própria conjuntura internacional tem mitigado os efeitos sobre a economia brasileira "de possíveis revisões de política econômica em algumas economias centrais, notadamente nos Estados Unidos". "Há incerteza sobre a sustentabilidade do crescimento econômico global e sobre a manutenção dos níveis correntes de preços de commodities", citou o documento divulgado nesta terça-feira, 18, no terceiro parágrafo.

