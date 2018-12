Alta dos preços administrados em 2018 permanece em 6,50%, diz Focus

O Relatório de Mercado Focus indicou nesta segunda-feira, 31, manutenção na projeção para os preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador este ano seguiu com alta de 6,50%.

Para 2019, a mediana permaneceu com elevação de 4,80%. Há um mês, o mercado projetava aumento de 7,10% para os preços administrados neste ano e elevação de 4,80% no próximo ano. No caso de 2020, projeção de alta seguiu em 4,00%, ante 4,20% de um mês antes.

As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado, indicam elevações de 6,1% em 2018, 5,1% em 2019 e 3,9% em 2020. Estes porcentuais foram informados no Relatório Trimestral de Inflação (RTI), divulgado em dezembro.