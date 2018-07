Alta dos preços administrados em 2018 passa de 6,40% para 6,45%, revela Focus

O Relatório de Mercado Focus indicou nesta segunda-feira, 16, elevação na projeção para os preços administrados em 2018. A mediana das previsões do mercado financeiro para o indicador este ano foi de alta de 6,40% para avanço de 6,45%. Para 2019, a mediana passou de elevação de 4,44% para alta de 4,40%.

Há um mês, o mercado projetava aumento de 6,16% para os preços administrados neste ano e elevação de 4,50% no próximo ano.

As projeções atuais do BC para os preços administrados, no cenário de mercado, indicam elevações de 7,2% em 2018 e 4,6% em 2019. Estes porcentuais foram atualizados no último Relatório Trimestral de Inflação (RTI).

Mais cedo, os economistas do mercado financeiro reduziram a previsão para o IPCA - o índice oficial de preços - de 2018. O Focus mostrou que a mediana para o IPCA este ano foi de 4,17% para 4,15%. Há um mês, estava em 3,88%. Já a projeção para o índice em 2019 permaneceu em 4,10%. Quatro semanas atrás, também estava em 4,10%.