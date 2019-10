Alta do preço do boi gordo em 90,6% das praças pecuárias pesquisadas em setembro

Oferta limitada é o fator que está ditando o rumo do mercado do boi gordo - Arquivo

A oferta restrita de boiadas manteve o mercado com os preços firmes. Das trinta e duas praças pesquisadas, em setembro, a cotação do boi gordo subiu em 90,6%.

Destaque para a região do Triângulo Mineiro e Sudeste de Rondônia, onde a baixa disponibilidade de machos terminados resultou em alta de 4,4% e 4,3%, respectivamente, ao longo de setembro, as maiores valorizações entre todas as praças pesquisadas.



Já na média de todas as regiões pesquisadas a alta de preço foi de 2,3%. Na última segunda-feira (30/9), apesar de ser um dia típico de baixa movimentação, o mercado seguiu firme. No Sul da Bahia a cotação do boi teve alta de 1,3% na comparação dia a dia.



O cenário de preços firmes é geral, a oferta limitada é o fator que está ditando o rumo do mercado do boi gordo. Somado a isso, a expectativa é de que haja melhora por parte da demanda, o que pode dar ainda mais força para as cotações.