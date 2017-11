Alta do PIB de 2017 segue em 0,73%; para 2018, Focus eleva previsão para 2,58%

O mercado financeiro manteve sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2017. A expectativa de alta para o PIB deste ano seguiu em 0,73% pela quinta semana seguida no Relatório de Mercado Focus divulgado nesta segunda-feira, 27. Já para 2018, o mercado elevou novamente a previsão de alta do PIB, de 2,51% para 2,58%. Quatro semanas atrás, a expectativa estava em 2,50%.

Em 21 de setembro, o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI) trouxe as projeções atualizadas do BC para o crescimento do PIB: 0,7% em 2017 e 2,2% em 2018.

No Focus desta segunda, a projeção para a produção industrial deste ano foi mantida em 2,00%. Há um mês, também estava em iguais 2,00%. No caso de 2018, a estimativa de crescimento da produção industrial caiu de 2,96% para 2,90%, ante 2,98% de quatro semanas antes.

Já a projeção para o indicador que mede a relação entre a dívida líquida do setor público e o PIB para 2017 caiu de 52,30% para 52,15%. Há um mês, estava em 52,28%. Para 2018, a expectativa no boletim Focus foi de 55,71% para 55,40%, ante 55,81% de um mês atrás.

Balança comercial

Os economistas do mercado financeiro elevaram suas projeções para a balança comercial em 2017 e 2018 nesta semana. A estimativa de superávit comercial este ano subiu de US$ 65,00 bilhões para US$ 65,54 bilhões, ante US$ 65,00 bilhões de um mês antes.

Para o próximo ano, os economistas do mercado elevaram a projeção de superávit comercial de US$ 53,20 bilhões para US$ 53,60 bilhões. Há um mês, a expectativa era de US$ 52,20 bilhões.

No caso da conta corrente, as previsões contidas no Focus para 2017 indicaram redução da expectativa de déficit de US$ 12,80 bilhões para US$ 12,32 bilhões, ante US$ 15,00 bilhões de um mês antes. Para 2018, economistas não alteraram o cenário e foi mantida previsão de déficit de US$ 29,00 bilhões. Um mês atrás, o rombo projetado era de US$ 30,00 bilhões.

Para os analistas consultados semanalmente pelo BC, o ingresso de Investimento Direto no País (IDP) será mais do que suficiente para cobrir o resultado deficitário, tanto em 2017 quanto em 2018. A mediana das previsões para o IDP em 2017 manteve-se em US$ 80,00 bilhões. Há um mês, estava em US$ 75,00 bilhões.

Para 2018, a perspectiva de volume de entradas de investimento direto, de acordo com o Focus, também seguiu em US$ 80,00 bilhões pela quinta semana seguida.