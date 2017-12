Alta de 5,3% na indústria em outubro é a mais forte desde abril de 2013, diz IBGE

A alta de 5,3% na produção industrial em outubro ante outubro de 2016 foi a mais acentuada desde abril de 2013, quando a indústria tinha registrado expansão de 9,8%, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

"A base de comparação baixa ajuda a entender a magnitude de alta e a disseminação do aumento na produção entre as atividades pesquisadas", lembrou André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. "O efeito calendário também ajuda. Outubro deste ano teve um dia útil a mais que outubro de 2016", acrescentou.

A taxa de crescimento acumulada pela indústria em 12 meses até outubro, de 1,5%, foi a mais elevada desde março de 2014, quando ficou em 2,1%.

Difusão

O índice de difusão da indústria, que mede o porcentual de produtos com avanço na produção, aumentou de 49,3% em setembro para 61,9% em outubro, segundo os dados do IBGE.

O resultado de outubro foi o mais elevado desde abril de 2013, quando o índice de difusão ficou em 66,7%.

"Muito desse perfil mais disseminado de altas na produção tem explicação na base de comparação mais baixa e no efeito calendário, com um dia útil a mais em outubro desse ano", apontou Macedo.