Alta de 2,3% na indústria em dezembro foi melhor resultado para mês desde 2011

A alta de 2,3% na produção industrial em dezembro ante novembro foi a mais acentuada desde junho de 2013, quando cresceu 3,5%. Se considerados apenas os meses de dezembro, o desempenho foi o melhor desde 2011, quando o crescimento foi de 2,7%, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados nesta quarta-feira, 1º de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Após dois resultados positivos consecutivos, a indústria acumulou um avanço de 2,6% no último bimestre de 2016.

No quarto trimestre do ano, entretanto, houve queda de 3,1% na indústria em relação ao mesmo trimestre do ano anterior.

Ramos

O desempenho positivo da produção industrial em dezembro foi disseminado entre as atividades pesquisadas. Entre os 24 ramos investigados, 16 registraram crescimento em relação a novembro, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal divulgados pelo IBGE.

O avanço na produção de automóveis e caminhões foi o destaque do mês, com maior impacto para o total da indústria, segundo André Macedo, gerente da Coordenação de Indústria do IBGE. A produção de veículos automotores, reboques e carrocerias aumentou 10,8%, após a expansão de 6,9% verificada no mês anterior.

Outras contribuições positivas relevantes foram de perfumaria, sabões, produtos de limpeza e de higiene pessoal (5,5%), equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos (15,2%), produtos de borracha e de material plástico (8,3%), confecção de artigos do vestuário e acessórios (10,9%), indústrias extrativas (1,6%), produtos alimentícios (0,9%), artefatos de couro, artigos para viagem e calçados (7,6%), máquinas e equipamentos (2,4%) e móveis (9,6%).

Entre os oito ramos que tiveram perdas na produção no mês, os desempenhos de maior impacto sobre a média geral foram produtos farmoquímicos e farmacêuticos (-11,7%), coque, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis (-1,9%) e bebidas (-5,5%). As três atividades também apontaram taxas negativas em novembro ante outubro: -1,8%, -3,9% e -0,3%, respectivamente.

