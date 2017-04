Alta de 0,38% no IPC-Fipe do 1º tri é a mais baixa em 19 anos

A despeito da volta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para o campo de alta, a inflação na capital paulista fechou o primeiro trimestre com o menor resultado para o período em 19 anos. No intervalo de janeiro a março, o IPC acumulou inflação de 0,38%, sendo o nível mais baixo desde 1998.

No primeiro trimestre de 1998, o IPC teve queda acumulada de 0,15%. Em março de 1998 o índice recuou 0,23%, ficando inferior à alta de 0,14% apurada no terceiro mês deste ano, depois de ceder 0,08% em fevereiro.

Para o coordenador do IPC-Fipe, André Chagas, o quadro de desinflação deve continuar nos próximos meses, com a inflação na cidade de São Paulo devendo fechar em 4,26%. Em 2016, o IPC foi de 6,54%. "A inflação de longo prazo deve retornar para um nível na faixa de 4,00%. A expectativa é que a inflação brasileira entre num processo de preços mais brando", estima.

