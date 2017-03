Aloysio discutirá com Meirelles e Ilan conveniência de País ingressar na OCDE

O ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, informou nesta quinta-feira, 23, ao jornal O Estado de S. Paulo que não deverá tratar de câmbio em sua reunião com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, marcada para as 17h30. Ele acrescentou que será uma primeira conversa sobre a conveniência de o Brasil ingressar na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), organismo internacional que reúne 34 países.

O encontro entre Nunes e Meirelles será realizado no Palácio do Itamaraty e contará também com a participação do presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn.

Veja Também

Comentários