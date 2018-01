'Aliado de peso para reforma da Previdência', diz Moreira sobre Silvio Santos

O presidente busca no apresentador, um dos principais e mais conhecidos comunicadores do País, apoio para a aprovação da reforma da Previdência - Foto: Jornal do Comércio / UOL

O ministro da Secretaria Geral da Presidência, Moreira Franco, divulgou nesta segunda-feira, 8, em sua conta no Twitter uma foto na qual aparece ao lado do presidente Michel Temer e do apresentador Silvio Santos. "O presidente Michel Temer e o Brasil ganharam mais um aliado de peso para a reforma da Previdência: Silvio Santos", escreveu Moreira Franco.

Na imagem, Temer, Silvio Santos e o ministro aparecem sorridentes. O presidente busca no apresentador, um dos principais e mais conhecidos comunicadores do País, apoio para a aprovação da reforma da Previdência. A medida é considerada impopular e de difícil aprovação no Congresso em ano eleitoral.