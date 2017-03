Em talk show sobre moda em CG, Alexandre Herchcovitch aconselha estilistas a seguirem sua intuição

Alexandre Herchcovitch tem mais de 25 anos de história no mundo da moda e confere boa parte do sucesso ao fato de seguir um caminho bastante particular, inspirado nas próprias experiências / Divulgação

O renomado estilista paulistano Alexandre Herchcovitch esteve em Campo Grande (MS), na noite desta quarta-feira (29), para comandar um talk show com micro e pequenos empresários da moda de Mato Grosso do Sul. O evento marcou o lançamento do Moda MS 2017, iniciativa que oferece soluções para a indústria e o varejo do segmento do vestuário e é organizada pelo Sebrae/MS em parceria com o Senai, Sindivest/MS, Sinvesul, Senac, Fecomércio, CDL e Amems.

Alexandre Herchcovitch tem mais de 25 anos de história no mundo da moda e confere boa parte do sucesso ao fato de seguir um caminho bastante particular, inspirado nas próprias experiências. “Tive a sorte de saber a profissão que seguiria muito cedo, ainda na infância. Via a minha mãe costurando e sabia que era aquilo que eu queria fazer. Então, se eu pudesse dar um conselho aos profissionais que optaram por essa carreira, seria para seguir a própria intuição. Dar ouvidos à intuição, se diferenciar da concorrência e prestar atenção na nossa história, a essência que pertence somente a nós, pode ser um ótimo começo”, analisou.

Em conversa com o renomado estilista, o presidente da Fiems, Sérgio Longen, comentou que o segmento do vestuário enfrenta o desafio contínuo da inovação, fator que eleva a importância de ações como o Moda MS. “Nós, como entidades representativas, temos que fazer a nossa parte. O Senai contribui com aquilo que é possível, ofertando qualificação e acesso à informação, e o empresário responde participando de ações como este talk show, construindo oportunidades e fazendo a diferença na indústria da moda sul-mato-grossense”, analisou.

O diretor do Senai, Jesner Escandolhero, considera de suma importância toda e qualquer ação que fortaleça as cadeias produtivas prioritárias do Estado, como é o caso do vestuário. “Trata-se de um segmento estratégico, de elevada empregabilidade e produtividade. Para o Senai, é uma honra participar diretamente de uma ação como o Moda MS, tornar concreto um evento como este talk show que beneficiará um número considerável de profissionais da área”, disse.

O presidente do Sindivest/MS, José Francisco Veloso Ribeiro, contou que a escolha de Alexandre Herchcovitch para abrir o Moda MS se baseou na competência do profissional e no trabalho que desempenha há mais de 20 anos no mundo fashion. “Quem acompanhou o talk show pôde entender um pouco melhor sobre como a indústria da moda funciona, quais as tendências para 2017, os mercados possíveis de serem aproveitados. Nossa intenção é fazer com que os empresários se sintam confortáveis em buscar novas oportunidades de negócios”, explicou.

Gilson Lomba e Lenise de Arruda Viegas, presidentes do Sinvesul e do Sindivesc, ressaltaram a necessidade de pesquisa e capacitação constantes para se destacar no segmento do vestuário. “Fiz questão de acompanhar o talk show porque o mundo da moda é muito dinâmico. É preciso buscar novidades diariamente, se manter atento às tendências, pensando sempre e inspirar as empresas a inovarem”, relatou Lenise.

