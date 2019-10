Alemanha tem superávit comercial de 18,1 bilhões de euros em agosto

A Alemanha registrou superávit comercial de 18,1 bilhões de euros em agosto, segundo dados sazonalmente ajustados publicados hoje pela agência de estatísticas alemã Destatis. O resultado indica queda de 15,4% em relação a julho.

Em agosto, as exportações alemãs somaram 101,2 bilhões de euros, o que representa recuo de 1,8% em comparação a julho, enquanto as importações do país totalizaram 85,0 bilhões de euros, alta de 0,5% ante o mês anterior.

Na comparação anual, as exportações da Alemanha caíram 3,9% e as importações perderam 3,1% em agosto.

Segundo os dados da Destatis, os maiores parceiros comerciais do país foram nações integrantes da União Europeia, tanto no volume de exportações (57,5 bilhões de euros) quanto de importações (47,2 bilhões de euros).