Alemanha deve crescer 2,3% em 2017, 2,2% em 2018 e 1,9% em 2019, prevê instituto

A economia da Alemanha deve continuar a mostrar força, de acordo com o instituto RWI, que elevou sua projeção para os números de crescimento do país. Agora, o RWI espera que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,3% em 2017, de 1,9% projetados anteriormente.

O instituto ainda prevê crescimento de 2,2% em 2018 e de 1,9% em 2019. "A demanda dos consumidores continuará como um importante impulso", afirmou o economista Roland Doehrn, do RWI. As importações devem crescer com força, enquanto as exportações também devem avançar. A economia forte deve resultar também no maior superávit orçamentário para o país desde 1990, com o superávit em 40 bilhões de euros, ou 1,2% do PIB, segundo o RWI.