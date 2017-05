Alelo prevê que Veloe atinja 1,5 milhão de usuários até 2020

A Alelo trabalha com a perspectiva de que a Veloe, marca da empresa que foi autorizada pela Artesp a operar no setor de pagamento eletrônico de pedágio em São Paulo, atinja 1,5 milhão de usuários até 2020.

"A Alelo já atua fortemente em transporte, com produtos para gestão de frota e abastecimento de veículos", disse o presidente da Alelo, Raul Moreira, em conversa com jornalistas. "A Veloe vem complementar essa atuação da empresa nesse segmento."

Moreira evitou dar projeções de receita a serem obtidas com a Veloe, mas afirmou que a nova marca trabalhará em conjunto com outras empresas do grupo, como a Livelo, companhia do segmento de fidelidade que une Bradesco e Banco do Brasil. "A ideia é explorar essa vantagem do programa de fidelidade como diferencial, para que o consumidor se sinta estimulado a usar cada vez mais esse tipo de tecnologia."

O executivo também ressaltou que a Veloe não funcionará exclusivamente no pagamento eletrônico de pedágios, atuando também no pagamento de estacionamentos e cancelas eletrônicas de shopping.

Questionado a respeito do cronograma de implantação e início das negociações dos serviços da Veloe, Moreira afirmou apenas que os pilotos começarão no fim desse ano, avançando gradativamente ao longo de 2018.

