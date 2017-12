Alckmin vê espaço para convencimento sobre Previdência

O governador Geraldo Alckmin (PSDB-SP) afirmou que aproveitou sua visita a Brasília, nesta terça-feira, 5, para ajudar a convencer os deputados tucanos a votarem a favor da reforma da Previdência. "Acho que não há unanimidade em nenhum partido, mas há espaço para convencimento, e eu vou procurar ajudar", declarou após reunião com a bancada do PSDB na Câmara.

Alckmin não defendeu, no entanto, que a sigla feche questão sobre o assunto. "Eu fui deputado durante oito anos e nunca teve fechamento de questão. Na política você convence, deve vencer pelo convencimento", disse. Ele destacou que deixou "muito clara" sua posição favorável à reforma para os parlamentares e que caberá a cada um definir como vai votar. "Minha posição é favorável à reforma, mesmo que não seja a proposta ideal, mas é o que temos hoje."

A menos de uma semana da convenção nacional do PSDB, Alckmin disse que visitou os parlamentares para convidá-los para o evento, que acontece no próximo sábado, 9. Após acordo com o senador Tasso Jereissati (CE) e o governador Marconi Perillo (GO), o governador paulista se tornou candidato único à presidência da legenda, além de ser cotado como candidato à Presidência da República em 2018.