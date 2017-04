Alckmin: reformas que presidente Temer propôs têm nosso integral apoio

Ao lado do presidente Michel Temer (PMDB) e do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), declarou apoio integral às reformas que Temer pretende implementar no Brasil.

Destacando que São Paulo participou com 40% das exportações brasileiras à Suécia em 2016, Alckmin afirmou que o Estado oferece estrutura para investimentos suecos no Brasil e enfatizou o apoio à política econômica do peemedebista.

"O Estado oferece ampla infraestrutura tecnológica, avançada e suporte governamental num importante momento de retomada do crescimento econômico do Brasil e das reformas que o presidente propôs e tem o nosso integral apoio, presidente Temer", disse Alckmin.

