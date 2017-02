Alckmin promete todo 'empenho' na aprovação de reformas macroeconômicas

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), prometeu diante do presidente da República, Michel Temer (PMDB), todo "empenho" na aprovação das reformas macroeconômicas do governo federal. Segundo Alckmin, essas reformas vão ajudar o País a retomar o caminho do emprego e do desenvolvimento.

O governador paulista falou durante lançamento do Agro+, plano apoiado pelo governo federal com medidas que visam a desburocratizar o agronegócio e estimular as exportações do setor. O evento foi realizado num centro de convenções na zona sul de São Paulo. O objetivo é reduzir o custo e as ineficiências das atividades do agronegócio.

Alckmin destacou em seu discurso a expectativa do "mundo inteiro" de que o Brasil consiga garantir o fornecimento de alimentos com sustentabilidade e ressaltou que a agricultura brasileira é a mais competitiva do mundo. Ele disse ainda que políticas de juros baixos e de moeda sobrevalorizada reduziram a possibilidade de competitividade.

São Paulo, lembrou Alckmin, é o segundo Estado a implementar o Agro+, depois do Rio Grande do Sul.

