Alckmin mostra concessões a investidores e diz que superávit não precisa ser alto

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), apresentou nesta terça-feira, 21, seu programa de concessões para investidores brasileiros e estrangeiros durante palestra promovida pelo Banco BTG Pactual, na capital paulista. Mais cedo, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) também esteve no local fazendo uma exposição.

Segundo Alckmin, a apresentação destacou os dois conjuntos de rodovias que serão "concessionadas" no Estado, três linhas do metrô monotrilho, a operação de novas linhas de metrô que o governo está construindo e cinco aeroportos no Estado, além de 10 mil moradias a serem feitas como parcerias público-privadas (PPPs).

Em entrevista coletiva após a palestra, Alckmin disse que essas são as "inúmeras" oportunidades de investimento no Estado e, fora as PPPs da habitação, todas as outras já estão com os processos licitatórios em andamento. Para essas, a previsão é lançar o processo "nos próximos 60 dias", disse o governador.

Aos investidores, Alckmin também destacou o "equilíbrio fiscal" de São Paulo, que no ano passado registrou um superávit primário de R$ 1,5 bilhão. "As contas estão rigorosamente em dia", disse. Para este ano, a previsão é de um resultado menor - superávit de R$ 194 milhões, nas contas do governo.

"O importante é você ter superávit, agora, não precisa ser alto. Precisa investir também, investimento é importante, gera emprego e renda. O fato é que você não gastou nada além do que arrecadou e pagou dívida, a de São Paulo está em queda", falou.

