Alckmin: em SP, empresas suecas podem encontrar apoio para desenvolver produtos

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, iniciou a cerimônia de encerramento do Fórum de Líderes Empresariais Brasil-Suécia ao lado do rei Carlos XVI Gustavo da Suécia e do presidente Michel Temer com a mensagem de que o Estado tem o objetivo de promover a cooperação com as empresas suecas.

"Em São Paulo, as empresas suecas podem encontrar todo o apoio para o desenvolvimento de seus produtos. O Estado oferece ampla estrutura e tecnologia avançada em um importante momento de retomada do crescimento do Brasil", disse. "Esse encontro certamente estimulará a relação comercial entre os dois países, uma relação que começou em 1924, quando a Ericsonn se instalou no Brasil, mais precisamente aqui em São Paulo", afirmou.

Segundo o governador, a relação entre os países ganhou novo dinamismo com a aquisição por parte do governo brasileiro de 36 caças suecos SAAB-Gripen, de valor aproximado de US$ 5,4 bilhões.

O governador divulgou que o rei visitará a indústria da Embraer em Américo Brasiliense, no interior do Estado.

Alckmin destacou que o Brasil exportou em 2016 US$ 514 milhões em produtos para a Suécia, como minérios, café e aço, e importou US$ 972 milhões em máquinas, automóveis, produtos farmacêuticos e peças. Segundo o governador, o Estado de São Paulo contribuiu com 40% das relações comerciais.

"A presença de mais de 200 empresas suecas no Brasil, o volume do comércio bilateral e dos investimentos suecos no País e o fluxo crescente de turistas conferem vitalidade às relações do Brasil e da Suécia", afirmou Alckmin.

Segundo o governador, dos países nórdicos, a Suécia é o país com quem o Brasil tem uma relação econômica mais "intensa", sendo "parceiros estratégicos".

