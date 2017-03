Alckmin: em 10, 15 anos SP será um dos grandes produtores de petróleo do mundo

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou nesta segunda-feira, 6, que São Paulo será um dos grandes produtores de petróleo do mundo.

"Quem for governador de São Paulo daqui dez ou quinze anos vai governar Abu Dhabi. Vamos ser um grande produtor de óleo e gás", disse o governador.

Ele sustentou a previsão com base na tendência de crescimento da produção de petróleo na região do pré-sal da Bacia de Santos, cujos campos pertencem, em boa parte, ao Estado de São Paulo.

Em discurso proferido no almoço do Lide, Alckmin destacou que, à medida que o petróleo do pós-sal for perdendo competitividade, a curva de produção no pré-sal será crescente.

