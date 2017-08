Alckmin diz que plano de privatizar a Eletrobras é correto

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), classificou como "correto" o plano do governo Federal de privatizar a Eletrobras. "O governo tende a ter cada vez mais um papel de regulador e fiscalizador. Então, não há necessidade de o governo ser gestor", disse o tucano, durante anúncio do edital do pregão que vai transferir para a iniciativa privada a tarefa de vender imóveis públicos ociosos do Estado.

Alckmin acrescentou que, por ser muito grande, o governo acaba não sendo um gestor eficiente. Também citou as ingerências políticas nas estatais ao considerar que a Eletrobras foi uma das empresas que, segundo ele, mais sofreram com a instrumentalização política" dos governos petistas.

