Albuquerque: valor do diesel no Brasil é 12% menor do que a média internacional

O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse nesta terça-feira, 16, que o valor do diesel praticado nos postos de combustível do País é 12% menor do que a média internacional.

Segundo ele, o Brasil ocupa a 102ª colocação num ranking mundial de comparação de preços do diesel. Ao todo, 165 países são monitorados.

O ministro também ponderou que um eventual reajuste promovido pela Petrobras impacta apenas 54% da composição do preço do diesel - os 46% restantes são tributos.