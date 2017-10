Aividade econômica fica estável em agosto ante julho, revela Serasa

O indicador de atividade econômica da Serasa Experian ficou estável em agosto ante julho, em cálculo que considera ajustes sazonais. Já em relação a agosto do ano passado, houve crescimento de 1,5%. No acumulado do ano até agosto, a Serasa verificou expansão de 0,3% na comparação com igual período de 2016.

Na avaliação de economistas da instituição, apesar de ter saído da recessão, a atividade econômica caminha num ritmo bastante modesto, impulsionada pela queda dos juros e a desaceleração da inflação, pelo cenário internacional mais favorável e por uma recuperação dos níveis de confiança de consumidores e empresários.

Pelo lado da oferta, a agropecuária e a indústria tiveram quedas de 2,1% e de 0,7%, respectivamente, em agosto ante julho. O setor de serviços, por sua vez, avançou 0,1% na mesma base de comparação.

Pelo lado da demanda, o consumo cresceu 0,1%, enquanto os investimentos ficaram estáveis. O consumo do governo caiu 0,3% e as exportações recuaram 4,1%. Já as importações avançaram 1%.