Ainda não há decisão de Trump sobre estratégia para negociar Nafta, dizem fontes

O governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avalia se emite uma ameaça formal de se retirar do Acordo de Livre-Comércio da América do Norte (Nafta, na sigla em inglês), como parte de sua estratégia de renegociar o pacto de 23 anos com México e Canadá, segundo fontes da Casa Branca. Não está claro se Trump tomará o dramático passo de emitir uma notificação de retirada do Nafta e, mesmo se o fizer, se isso será de fato seguido pela retirada dos EUA da iniciativa. Não há, porém, uma decisão de Trump sobre a estratégia para renegociar o Nafta, segundo as fontes.

O pacto exige que qualquer parte notifique seis meses antes sua retirada. Duas fontes da Casa Branca familiarizadas com as deliberações disseram que a opção seria discutida na reunião desta quarta-feira do Conselho Econômico Nacional. A Casa Branca "avalia todas as opções", disse uma das pessoas ouvidas. Ela lembrou que regularmente Trump ataca o Nafta, qualificando-o como um "desastre" na campanha eleitoral e depois de eleito.

Conforme a presidência se aproxima da marca de 100 dias neste sábado, a Casa Branca se movimenta para mostrar que o presidente cumpriu muitas promessas de campanha, entre elas uma reorientação na política comercial americana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários