Aguinaldo Ribeiro: 'Vamos aguardar Temer voltar para decidir rito da reforma'

O líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB), afirmou nesta quarta-feira, 13, que o acerto final sobre o rito de votação da reforma da Previdência no Congresso Nacional será feito nesta quinta-feira, 14, durante encontro entre os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e o presidente Michel Temer.

"Vamos aguardar o presidente Michel Temer voltar amanhã (quinta), às 12h30, para decidir em reunião com os presidentes da Câmara e do Senado o rito da Previdência", afirmou Ribeiro em coletiva de imprensa. (...) O ministro (Eliseu) Padilha (chefe da Casa Civil) me disse que o presidente estará amanhã aqui às 12h30", declarou o parlamentar paraibano em entrevista coletiva.

Ribeiro evitou, no entanto, comentar anúncio antecipado pelo líder do governo no Senado, Romero Jucá (PMDB-RR), ao Broadcast Político, serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado, de que a votação da reforma ficou para fevereiro do próximo ano. Disse apenas que, para ele, "não está decido" ainda que a votação foi adiada. "Se haverá uma reunião do presidente Michel Temer com o presidente Maia e o presidente Eunício, para mim, não está decidido", declarou.

O líder do governo na Câmara disse que, se não for votada agora, a reforma da Previdência continuará na pauta da Casa. "Amanhã ou em fevereiro teremos que enfrentar esta pauta", disse. Na avaliação dele, são pequenas as chances de se votar a proposta em janeiro, durante o recesso parlamentar. "Não vejo como votar em janeiro", disse o parlamentar paraibano.