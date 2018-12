Águas Guariroba participa de 2ª ação do PROCON para conciliação de débitos

A AGIR acontecerá das 8h às 17h,na Praça do Rádio, localizada na Av. Afonso Pena entre as Ruas Pedro Celestino, Barão do Rio Branco e Padre João Crippa. - Divulgação

A Águas Guariroba participa dos dias 19 a 21 de dezembro da 2ª edição da Ação de Gestão da Inadimplência para Regularização (AGIR). O evento é uma ação do PROCON Campo Grande e tem como objetivo a consulta e negociação de débitos pendentes junto as concessionárias de serviços públicos, bancos e financeiras de crédito.

No estande de atendimento da Águas Guariroba, o consumidor poderá ter acesso a condições especiais de negociação. Entre as principais opções estão: pagamentos com até 50% de desconto no valor total dos débitos ou parcelamento em até 100 vezes sem juros e multas, dependendo do valor e da idade da dívida.

A AGIR também contará com a participação da Federação Nacional de Bancos (FEBRABAN), Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, Secretaria de Assistência Social, Centro de Controle de Zoonoses e Cartório de Protestos.

A novidade para esta edição está na disponibilidade do atendimento on-line para negociações através da plataforma www.consumidor.gov.br . Pelo site, o cliente poderá consultar formas de negociação a mais de 470 empresas.

A AGIR acontecerá das 8h às 17h,na Praça do Rádio, localizada na Av. Afonso Pena entre as Ruas Pedro Celestino, Barão do Rio Branco e Padre João Crippa.