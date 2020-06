Agronegócio sustenta balança comercial de MS que tem superávit de US$ 1,4 bilhão no ano

As exportações somaram US$ 2,3 bilhões e as importações US$ 856 milhões - (Foto: Reprodução)

A soja e as carnes bovina e de aves puxaram o resultado da balança comercial de Mato Grosso do Sul que registrou superávit de US$ 1,4 bilhão entre janeiro e maio, com a soja assumindo o ranking de produtos mais exportado, devido ao fim da safra e maior demanda da China pelo grão. Os dados são da Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada ontem pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar). As exportações somaram US$ 2,3 bilhões e as importações US$ 856 milhões.

Com relação aos principais produtos exportados, a soja ultrapassou a celulose, com aumento de 26% nos cinco primeiros meses comparado ao mesmo período de 2019 e representando 34,65% da pauta estadual. A celulose registra queda de 15,6% nas exportações no quadrimestre, devido à queda no preço internacional, mas segue como o segundo principal produto e representando 31,9% da pauta comercial.

As exportações de óleo e gorduras vegetais deram um salto de 96% a mais nas exportações, bem como o açúcar que aumentou em 293% as vendas ao mercado externo. Titular da Semagro, o secretário Jaime Verruck explica que o Estado teve uma valorização da moeda elevada, com aumento de mais de 5%, e isso obviamente influencia no valor da Balança Comercial. "O crescimento das exportações de grãos refletem a safra recorde de soja que tivemos no Estado e a maior venda da carne de aves é devido a habilitação de novas plantas frigoríficas".

A China segue como principal destino das exportações, representando 51% das vendas externas de Mato Grosso do Sul e com aumento de 17% no quadrimestre. Houve queda de 25% das exportações para a Argentina, influenciado pela dificuldade sazonal de navegabilidade da hidrovia. Hong Kong aumentou em 13,7% as compras do Estado e a Coreia do Sul em 133% no período.

A maior queda foi registrada para os Estados Unidos, com recuo 29,3% nas exportações. “Os números reforçam a importância da China para os nossos produtos. Devido às restrições do coronavírus, houve queda nas vendas para o Chile e Estados Unidos, mas ainda temos espaço para as nossas commodities”, diz o secretário.

Os terminais portuários de Porto Murtinho movimentaram 202 mil toneladas de janeiro a abril de 2020, com aumento de 2,4% na participação. “Esse já é um desempenho que leva em conta o início das operações de mais um porto no município. E esse crescimento ocorre mesmo com a dificuldade de calado no Rio Paraguai, devido à estiagem. As chatas estão seguindo com meia carga, mas os números já sinalizam a consolidação de uma rota logística importante, viabilizada pelo Governo do Estado”, finaliza Jaime Verruck.