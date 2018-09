Agricultura confirma Sebastião Barbosa como novo presidente da Embrapa

O Ministério da Agricultura confirmou nesta quinta-feira, 27, que Sebastião Barbosa, pesquisador aposentado da unidade de algodão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), será o novo presidente da estatal vinculada à pasta. A indicação de Barbosa, a partir de uma lista tríplice, foi antecipada pelo Broadcast/Estadão na semana passada e o nome passou pelo aval da Casa Civil da Presidência da República antes de ser ratificado, nesta quinta-feira.

Barbosa substituirá Maurício Lopes, que, segundo o Ministério da Agricultura, ao encerrar sua gestão, em segundo mandato, voltará à função de pesquisador. A posse está prevista para o dia 10 de outubro, depois de publicada a nomeação no Diário Oficial da União (DOU), assinada pelo presidente do conselho de administração da empresa e secretário-executivo do Ministério, Eumar Novacki.

No processo de candidatura participaram 16 concorrentes e três foram selecionados. Após análise de currículos e entrevistas pelos integrantes do conselho da Embrapa, Barbosa foi indicado pelo ministério. A mudança no comando da estatal não inclui os três diretores-executivos, que assumiram o cargo em julho de 2017 e possuem mandato de dois anos, renovável. Nesta quinta-feira, Barbosa foi recebido pelo ministro da Agricultura, Blairo Maggi.