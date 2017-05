Agências Havas e BETC unem suas operações no Brasil

As operações das agências Havas e BETC, que atendem contas como Reckitt Benckiser, Pão de Açúcar, Peugeot, Accor Hotéis, Hersheys e China in Box, serão unidas no País. Embora a Havas seja um grupo bem maior no exterior, decidiu-se que no Brasil ela será descontinuada, em favor do uso da BETC. A decisão, além de unificar o discurso criativo das duas agências, servirá também para cortar custos com funcionários administrativos, de tecnologia e também de criação.

Para a BETC, no entanto, a união será um "salto": a empresa, uma startup iniciada no Brasil em 2014 pelos publicitários Gal Barradas e Erh Ray, tinha cem funcionários e era bem menor do que a Havas. Agora, com a união dos negócios, mesmo depois da realização dos cortes planejados, a equipe da BETC ficará com 230 pessoas.

Segundo Gal Barradas, copresidente da BETC, a decisão de unir as operações está relacionada à situação da economia - o que significa o atendimento a clientes dentro de uma estrutura mais enxuta e consciente de custos. A Havas não é o primeiro grupo ao unir ou eliminar operações no País.

A rede de agências ABC, que foi comprada pelo grupo americano Omnicom no fim de 2015, fez um processo de enxugamento durante o ano passado - eliminou de seu portfólio, por exemplo, um escritório regional da Africa e dois da DM9, além de ter fechado a operação local da americana Pereira & ODell.

Nova ordem

Aberta em 2014, ano em que a economia brasileira já começava a dar sinais de cansaço, a BETC ganhou espaço, segundo Barradas, por se mostrar flexível não só na forma do atendimento às necessidades do cliente, como também por estar atenta a novas formas de cobrança pelos serviços.

Em alguns casos, como no relançamento da campanha dos mamíferos, da Parmalat, a agência trabalhou para a multinacional francesa Lactalis por uma taxa de sucesso. Ainda jovem redator da DM9, nos anos 1990, Ray - hoje copresidente da BETC - criou a campanha original dos mamíferos. O publicitário é também um dos 20 jurados que vão representar o Brasil na próxima edição do Cannes Lions - Festival Internacional de Criatividade, no mês que vem.

A BETC foi criada, dentro da multinacional francesa Havas, como um braço de tecnologia, mas evoluiu para uma agência de publicidade independente. Na opinião de Gal Barradas, desde então a companhia conseguiu criar um "padrão estético e criativo" que é associado à BETC. "Não é porque uma agência cresceu que ela tem de perder seu vigor criativo." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

