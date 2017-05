Agências da Caixa abrem no próximo sábado para saque do FGTS de contas inativas

Começa na próxima sexta-feira (12), o saque dos FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) de contas inativas, para nascidos em maio, junho e julho. Em Mato Grosso do Sul 136 mil trabalhadores estão aptos a sacar o recurso.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a terceira fase de saque de contas inativas vai render R$ 142 milhões a economia sul-mato-grossense. Para agilizar o atendimento, agências do banco vão abrir no sábado, das 9h às 15h.

Confira as agências que farão o atendimento no sábado em Campo Grande: Rua 13 de Maio (Centro); Avenida Bandeirantes; Avenida Coronel Antonino; Rua Barão do Rio Branco; Avenida Afonso Pena; Avenida Eduardo Elias Zahran; Avenida Mato Grosso; Avenida Via Park, Avenida Marechal Deodoro (Aero Rancho); Avenida Gury Marques (Rodoviária) e Avenida Julio de Castilho.

Saque - Valores até R$ 1,5 mil podem ser sacados no autoatendimento, somente com a senha do Cidadão. Para valores até R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes Caixa. Acima de R$ 3 mil os saques devem ser feitos nas agências.

É preciso levar documento de identificação e Carteira de Trabalho, ou outro documento que comprove a rescisão do contrato. Para o caso de dúvidas e consulta de saldo, as informações podem ser acessadas no site da Caixa: www.caixa.gov.br/contasinativas ou ainda pelo telefone 0800 726 2017.

