Divulgada a lista de 70 contemplados com apartamentos da Agehab em Campo Grande

A lista com os 70 novos contemplados pela Agência de Habitação Popular (Agehab) de MS foi publicada nesta manhã (20) no Diário Oficial do Estado. O sorteio foi por meio do programa “Minha Casa, Minha Vida”, as moradias são em quatro condomínios de Campo Grande: Aero Rancho 7, Aero Rancho 8, Sírio Libanês e no Portal Laranjeiras.

Os contemplados entram como substitutos, porque um grupo de beneficiados foi excluído do processo de seleção. Para o condomínio do Aero Rancho 7 são 22 novos moradores, sendo que o local tem ao todo 119 casas à disposição. No Aero Rancho 8 foram 10 pessoas que entraram na lista principal, como substitutos, no empreendimento que também conta com 119 casas. Já no Portal Laranjeiras onde haverá 210 casas à disposição, são 25 novos contemplados, enquanto que no Sírio Libanês são 13 novos beneficiados, em um local que terá 154 moradias populares.

Um dos motivos que excluíram algumas pessoas do processo, está a falta de documentação no prazo, já ter sido sorteado em outra seleção, não cumprir os prazos do edital e ter pendências cadastrais. Para mais informações, a Agehab disponibiliza 67 3348-3100 ou 0800 647 3120 para maiores esclarecimentos.