África do Sul lança plano para impulsionar PIB e cria fundo de infraestrutura

O governo da África do Sul lançou nesta sexta-feira um plano de infraestrutura voltado para impulsionar o crescimento, informou a agência de notícias estatal. O presidente Cyril Ramaphosa afirmou que a ideia é dar vazão ao potencial do país, com criação de empregos em "grande escala". Para isso, o governo estabeleceu o Fundo de Infraestrutura da África do Sul.

Ramaphosa disse que o fundo representará uma transformação nos projetos de infraestrutura no país. Por meio dele, o governo buscará reduzir a fragmentação dos gastos de infraestrutura e usar os recursos de modo mais eficiente.

O Fundo começa com 400 bilhões de rands, de acordo com a imprensa oficial. Às 9h58 (de Brasília), o dólar avançava a 14,38 rands.