Aéreas, Decea e concessionária de Guarulhos firmam acordo operacional

A concessionária do Aeroporto de Guarulhos (GRU Airport), as aéreas que operam no terminal e o Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea) assinaram nesta sexta-feira, 24, um acordo de cooperação operacional. A partir de março de 2018, terá início o programa "Aeroporto - Tomada de Decisão Colaborativa", com o objetivo de melhorar o desempenho da gestão da operacionalidade no aeroporto internacional de São Paulo via troca de informações entre os participantes do projeto.

De acordo com a GRU Airport, a metodologia colaborativa tem como principal objetivo melhorar o processo de turnaround das aeronaves (tempo de permanência no solo entre o pouso até a nova decolagem).

Com isso, a GRU Airport espera que o programa aumente a produtividade no aeroporto, melhore a qualidade dos serviços prestados aos passageiros e reduza a queima de combustível. A meta é que cada aeronave queime cinco minutos a menos de combustível só na decolagem, com o equacionamento das operações conjuntamente.

"Os benefícios do projeto visam reduzir os atrasos e melhorar a pontualidade, assim como levar ao aperfeiçoamento da aderência aos slots (alocação programada de hora e lugar para uma aeronave decolar ou pousar, autorizado por uma autoridade do aeroporto ou de tráfego aéreo) e à identificação precoce de problemas", acrescenta a administradora do terminal, em nota.

Apoiado pelo Decea, o programa vigorará em Guarulhos pelos próximos 36 meses, de 2017 a 2020, e será estendido para mais 16 aeroportos de maior porte em todo o País.

"Fizemos um projeto piloto com a Gol e foi um sucesso, com uma série de resultados auferidos. Esperamos agora que todo o setor se mobilize porque precisamos nos preparar para o crescimento da indústria, e só projetos como este nos permitem ganho de produtividade no curto prazo", disse, em nota, o presidente da GRU Airport, Gustavo Figueiredo.